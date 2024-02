Vereador que revelou uso de verba da saúde com sertanejos pode ser cassado

A defesa de Abidan rememorou episódios em que outros vereadores referiram-se aos pares como "filhos do diabo" ou proferiram delicadezas como "vou te dar um murro, seu sem-vergonha".

Presidente da comissão, a vereadora Aline dos Santos não permitiu que as lembranças fossem mencionadas nos autos, "por falta de pertinência com o objeto do processo".

No domingo pós-Carnaval, Abidan voltou a atazanar a vida do prefeito: obteve na Justiça a proibição de uso de recurso público para pagamento de um cachê de R$ 630 mil ao cantor Léo Santana marcado para celebrar o aniversário da cidade. A decisão foi revertida poucas horas antes do show pelo Judiciário, considerando-se o argumento de que a apresentação já estava paga.

"Fomos eleitos para resolver problemas, principalmente os criados por estes carniceiros que são os nossos adversários", disse o prefeito Ney Santos em vídeo nas redes sociais no mesmo dia do evento.

Ato contínuo, o processo de cassação de Abidan voltou a andar.

A comissão mista que analisava o processo registrou nesta semana o seu parecer: "vislumbramos um discurso de ódio, incitando o povo contra esta Instituição Democrática, inflando a população contra seus vereadores".