CGU identifica fraude em nomeação de braço direito de Silveira em estatal

"Considerando a documentação apresentada pela empresa e pelo indicado, e ainda aquelas verificadas em fontes abertas, conclui-se que o tempo em cargos em comissão exercidos pelo indicado não atende ao quesito disposto na letra 'c' do inciso IV do art. 28 do Decreto nº 8.945/2016", escreveu a CGU em documento de análise do caso.

A nota técnica foi enviada pela diretora de Auditoria de Estatais do órgão de controle, Conceição Oliveira, ao presidente da ENBPar no fim de março deste ano, com pedido de "providências necessárias e eventuais ações pertinentes".

Governança

Procurado pelo UOL, o presidente da ENBPar, Luis Paroli Santos, preferiu não se manifestar sobre a fraude na nomeação do diretor.

"O presidente Luis Fernando Paroli enviou o ofício da Controladoria Geral da União aos respectivos órgãos internos de governança responsáveis pela análise das indicações", informou a assessoria do órgão.

O presidente do Conselho de Administração da ENBPar, Thiago Barral, também não quis se manifestar sobre o apontamento da CGU. Ele informou que o nome de Xingozinho "passou pelas instâncias de governança corporativa e foi aprovado pelo Conselho de Administração".