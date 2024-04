Órgão de saúde alemão não determinou que lockdown era prejudicial

A taxa de mortalidade da covid-19 não é igual à da gripe e os lockdowns durante a pandemia não foram prejudiciais, diferentemente do que afirma post que usa reportagem sobre documentos do Robert Koch Institut (RKI), órgão do governo alemão que monitora doenças infecciosas. Os arquivos mencionados são verdadeiros, mas não emitem o posicionamento oficial do instituto, apenas opiniões individuais de integrantes do comitê de crise emitidas em diferentes momentos, quando o conhecimento sobre a covid ainda era incipiente. Contatado pelo Comprova, o RKI afirmou, sobre a mortalidade, que 65 mil pessoas morreram de covid-19 na Alemanha no inverno de 2020/2021, número muito superior ao da pior gripe das últimas décadas, ocorrida no inverno de 2017/2018, quando cerca de 25 mil pessoas faleceram.

Conteúdo investigado: Post com foto de jornal alemão com o título "Protocolos secretos da Covid revelados" e a legenda: "Descobriram documentos oficiais do RKI (Robert Koch Institut), a 'Anvisa alemã', que confirmaram todas as teorias dos 'negacionistas'. Segundo os próprios conselheiros do governo para a questão da pandemia, o 'lockdown traria mais consequências maléficas do que o vírus. O uso de máscara era questionável e que a mortalidade da COVID era parecida com a da gripe'. Ou seja, tudo aquilo que quem falou, quando da pandemia, era perseguido e até processado criminalmente".

Onde foi publicado: X.