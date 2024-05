É falso que homem quebrou vitrine após conta de R$ 40; cena é de novela

Por que é falso

Busca no Google mostra checagem do fato. Ao buscarmos com os termos "homem quebra vidro conta R$ 40" (aqui), encontramos como primeiro resultado a checagem do g1 sobre o caso (aqui). O texto explica que a cena da novela da Globo foi ao ar em 6 de abril de 2024.

Na ficção, cena mostra agiotas cobrando dívida. No contexto da novela, a cena mostra dois agiotas pressionando a personagem Renee para que seu marido, Wagner, pague uma dívida. Daí vão ao café do casal e quebram o vidro dos salgados. Fizemos outra busca no Google (aqui) e encontramos a dupla de agiotas pressionando Wagner novamente em outra cena (aqui).

TV Globo publicou cena na web, embora em outro ângulo. A filmagem viralizada ocorreu sob o ponto de vista da personagem Renee, atrás do balcão do café. Mas a cena que foi ao ar ocorreu sob outro ponto de vista, mostrando todos os envolvidos (aqui e veja baixo). Procurada para comentar como o vídeo viralizado foi produzido e como teria aparecido na internet, a Globo se limitou a dizer que as informações que tinha para dar estavam no texto da g1.

Viralização. Até esta sexta-feira (3), o post no Facebook chegou a mais de 7,4 mil curtidas/reações e mais de 300 compartilhamentos.