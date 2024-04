Moraes autoriza depoimentos de representantes do X no Brasil após PGR pedir

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes aceitou o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) e autorizou o depoimento de representantes do X (antigo Twitter) no Brasil.

O que aconteceu

Moraes diz que pedido da PGR está em conformidade com a investigação determinada para os fins da instauração do inquérito. A apuração visa investigar as condutas do bilionário Elon Musk, dono do X, em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. Moraes também já havia exigido a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, que já tramita na Corte.

O ministro, que é relator do inquérito, permitiu a oitiva dos representantes legais do X no Brasil. O documento com a determinação foi obtido pelo UOL.