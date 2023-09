Vídeo não mostra idosa fugindo de Cuba para os EUA após nadar 174 km

O texto inserido no vídeo diz que a idosa foi "flagrada" nadando sozinha sem equipamentos de segurança em uma região com alta concentração de tubarões. "Essa é Dyana Niad, 64 anos, nadou 54 horas seguidas, fugindo de Cuba. Segundo a Lei Americana, um imigrante não pode receber ajuda para chegar a solo americano. Por isso ninguém podia tocá-la enquanto não pisasse na areia".

"Que não faz uma pessoa para fugir do regime comunista. Mais de 50 horas nadando, desafiando tubarões. 174 km. Tudo para buscar um futuro melhor aos 64 anos. Isso provoca o regime comunista: Força para fugir dele", diz um texto inserido em um post no Twitter com o vídeo distorcido.

Por que é distorcido

O vídeo mostra a nadadora norte-americana de longa distância Diana Nyad, 64, atravessando o estreito da Flórida a partir de Cuba sem proteção contra tubarões, como afirma reportagem do portal Terra publicada em 2 de setembro de 2013 (aqui). A matéria foi localizada após uso da busca reversa de imagem do Google (aqui).

Portanto, ela não estava fugindo de Cuba. O trajeto foi cumprido na quinta tentativa feita por Nyad, especialista em nadar longas distâncias. O vídeo também erra a escrita do nome da nadadora e ao dizer que foram percorridos 174 km. Na verdade, ela nadou por 177 km.

Também não é correto dizer que a idosa foi "flagrada" fazendo o trajeto. O nado foi planejado, contando com a colaboração de uma grande equipe de 35 profissionais, entre técnicos, médicos, nutricionistas, meteorologistas e mergulhadores (aqui). No vídeo também é possível ver fotógrafos aguardando por ela na areia.