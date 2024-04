Foto de Janja usando vestido comparado a pamonha é montagem

Por que é falso

Foto é montagem. A cabeça de Janja foi inserida na imagem "de forma grosseira", analisou o especialista em cibersegurança Leonardo La Rosa a pedido de UOL Confere. "Nitidamente dá para perceber que a cabeça da Janja foi inserida na imagem de forma grosseira, sem muito cuidado com a edição".

Montagem foi feita com foto de ministra no governo Dilma. Ao fazer uma busca reversa pelo Google (aqui), é exibido uma foto da ex-ministra Kátia Abreu com a mesma roupa e a mesma pose que a montagem de Janja (aqui). Ao repetir a busca, mas desta vez com a foto de Kátia (aqui), é mostrado uma matéria da Folha de São Paulo repercutindo a vestimenta dela durante a posse de Dilma Rousseff (aqui). Assim, fazendo uma busca simples pelo Google (aqui), é possível confirmar que o registro foi feito em 2015 (aqui).

1º.jan.2015 - Kátia Abreu usou o vestido falsamente atribuído hoje à Janja na posse como ministra de Dilma em 2015 Imagem: Wilson Dias/Agência Brasil

Viralização: Um post no Facebook tinha, até quarta-feira (3), 35 mil curtidas e 19 mil compartilhamentos.

O conteúdo também foi checado pelo Aos Fatos (aqui).