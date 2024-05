Vídeo de água invadindo casa não ocorreu no RS, mas em Goiás em 2021

Um vídeo de uma casa sendo inundada por água barrenta está sendo compartilhada nas redes sociais como se fosse uma cena das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Na verdade, o vídeo é de 2021 e foi gravado em Anápolis (GO).

O que diz o post

O vídeo apresenta um quintal com gramado sendo gravado por uma câmera de segurança. Um rapaz aparece pela direita e poucos segundos depois ele corre de uma inundação de água barrenta, que logo ocupa o quintal inteiro. O texto sobreposto diz: "Câmera mostra momento em que a água invade casa no RS. Surreal! Não dá tempo de nada!".

Por que é falso

Vídeo é antigo e foi gravado em Goiás. Busca reversa pelas imagens (aqui) traz como resultado notícia do portal R7 de 22 de novembro de 2021 (aqui), com o mesmo vídeo. Na ocasião, uma casa foi inundada em Anápolis (GO). Tratava-se de uma obra executada ao fundo da casa que acumulou água perto de um muro de contenção, impedindo que ela escoasse. O excesso de água rompeu o muro e provocou a enxurrada.