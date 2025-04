Vídeo que compara inglês de Lula ao de Bolsonaro tem áudio criado por IA

O que diz o post

A publicação contém o seguinte título: "lula e Bolsonaro falando em inglês.".

Abaixo, há dois vídeos colocados lado a lado. O primeiro, com o texto "O analfabeto" sobreposto a ele, é atribuído a Lula, que supostamente teria dito com desenvoltura o seguinte texto em inglês: "If you could explain to the people you purchase 35k boxes of Viagra to donate to the Armed Forces. Explain why, if the people don't even have geriatric fraldon for older people that you removed".

O segundo mostra Bolsonaro, chamado de "O estudado. capitão. paraquedista. imbrochavel. kkkk" , lendo com dificuldades a seguinte frase: "Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'État in Brazil". A comparação tem o intuito de debochar do ex-presidente ao insinuar que Lula falaria inglês melhor do que ele.

Por que é falso

Lula fala em português no vídeo original. Com o auxílio de uma busca reversa, é possível chegar ao conteúdo original da fala de Lula. Trata-se de um trecho do debate presidencial de 2022, realizado em 28 de outubro pela Globo e que foi o último antes do segundo turno. O petista questiona Bolsonaro sobre o episódio da compra de Viagra por parte do Exército brasileiro (aqui): "Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas, de idade, que você retirou" (aqui, aqui e abaixo). O questionamento, assim como todo o debate, foi feito em português. Nos posts enganosos, o áudio foi traduzido para dar a impressão de que Lula fala inglês com fluência. É de conhecimento público que o petista não fala inglês (aqui e aqui)