Pipoqueiro e sorveteiro, que não trabalhavam, são presos no QG do Exército

Eifler vive em Lajeado, no Rio Grande do Sul. À Justiça, contou ter ido à capital federal ao ser convidado para participar de um "abraço simbólico" na Esplanada dos Ministérios. Disse ainda que houve problemas no trajeto, fazendo com que ele só chegasse ao destino à tarde e se dirigisse diretamente ao acampamento em frente ao QG do Exército.

O "sorveteiro" e o "pipoqueiro" foram presos em 9 de janeiro, no acampamento. Diferentemente do que afirma um dos posts virais, eles não estavam trabalhando - nem vendendo sorvete nem pipoca. Segundo a Procuradoria-Geral da República, que denunciou os dois, mesmo que eles possam não ter participado dos atos de vandalismo, "o acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes".

Posts afirmando que eles teriam sido condenados porque estariam apenas trabalhando são mais um dos conteúdos que circulam causando desinformação sobre as penas. Recentemente, o Comprova mostrou que a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos não foi condenada "só" por ter escrito "perdeu mané" em uma escultura na Praça dos Três Poderes, como tem sido espalhado em publicações nas redes sociais. Ela foi condenada por cinco crimes (abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada).

