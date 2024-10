Marçal não foi preso por assinar laudo falso contra Boulos no 1º turno

Ex-coach é alvo de investigação. A Polícia Civil enviou ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) a investigação aberta contra o ex-coach por divulgar o laudo falso contra Boulos (aqui). A medida foi tomada para evitar duplicidade nas investigações. Por se tratar de um crime relacionado às eleições, o inquérito se concentrará na Justiça Eleitoral.

Polícia Federal também investiga Marçal. A PF incluiu o caso do documento forjado ao inquérito que apura um conjunto de acusações e crimes contra a honra atribuídos ao ex-coach em relação a seus adversários na campanha de 2024 (aqui). Até o momento, não houve qualquer condenação.

Boulos pediu a prisão de Marçal. Em transmissão ao vivo nas redes sociais no último dia 4, o candidato do PSOL disse que o adversário "não tem limite" por divulgar um laudo falso (aqui). "Estamos entrando com um pedido de prisão do Pablo Marçal na Justiça Criminal. Dele e do dono da clínica", afirmou.

Defesa alega "liberdade de manifestação". Os advogados de Marçal afirmaram que o ex-coach "não fabricou nem manipulou o conteúdo veiculado, limitando-se a divulgá-lo da forma como foi expedido" (aqui).

Prontuário falso tentava ligar Boulos a consumo de cocaína. No último dia 4, Marçal apresentou um laudo médico falso que apontava "surto psicótico grave e uso de cocaína" por Boulos. Entre outros elementos que permitiram identificar o documento como forjado, há erros de português, de digitação e o RG com um número a mais. José Roberto de Souza, médico que teria assinado o prontuário falsificado, está com registro no CRM-SP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) inativo desde 2022, constando como "falecido" (aqui).

Viralização. Até a tarde desta sexta-feira (11), post com conteúdo falso no Instagram tinha mais de 39 mil visualizações.