Justiça não cassou candidatura de Boulos nem Marçal vai para segundo turno

A captura de tela é de um vídeo do YouTube com o seguinte título: "A MAIOR REVIRAVOLTA DA HISTÓRIA! BOULOS CASSADO MARÇAL ASSUME SEGUNDO TURNO COM RICARDO NUNES".

Por que é falso

TRE-SP desmente alegação. A Justiça Eleitoral de São Paulo publicou uma nota no site oficial em que afirma que o tribunal não cassou a candidatura de Boulos (aqui): "É falsa a informação circulando na internet de que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou a candidatura de Guilherme Boulos, o que o impediria de concorrer no segundo turno para eleição da Prefeitura de São Paulo."

Não há registro de que a Justiça tenha cassado a candidatura de Boulos. Em uma busca no Google pelo assunto não há qualquer correspondência que corrobore a alegação em fontes da imprensa profissional (aqui).

Resultado permanece inalterado. Segundo o portal de Resultados das Eleições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) (aqui), com 29,48% dos votos, Nunes enfrentará Boulos, que teve 29,07%, no segundo turno das eleições municipais de 2024.

A diferença entre Boulos e Marçal foi de 56.853 votos.