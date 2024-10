É falso que Boulos subiu 2% em apenas uma atualização da apuração

O que diz o post

Um vídeo que mostra a evolução da apuração dos votos para prefeitura de São Paulo com os respectivos horários no portal g1 é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "Urgente advogado aponta comportamento suspeito das urnas eletrônicas".

Na legenda, um homem que se identifica como advogado eleitoral diz que gravou "o momento exato que, em apenas uma atualização, o Boulos sobe 2% na apuração dos votos, este comportamento parece suspeito e deve ser apurado".

O vídeo mostra os dados da apuração de períodos entre 18h02 e 18h56.

Por que é falso

Crescimento indicado está errado. O conteúdo mostra uma alta de dois pontos percentuais no período de aproximadamente uma hora, e não de 2% como aponta a legenda.