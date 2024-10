Nikolas Ferreira não afirmou no X que Bíblia será a nossa Constituição

Na parte superior da imagem, se lê em vermelho: "OLHE O PERIGO !!! A CABEÇA FRACA DESTA GENTE BOLSONARISTA"

Por que é falso

Foto do perfil do deputado no X é outra. Atualmente, Nikolas Ferreira tem uma foto de terno com o semblante sério no perfil da plataforma (aqui). Além disso, nenhuma publicação na plataforma faz menção sobre uma possível proposta de usar a Bíblia como Constituição (aqui). Em 2020, ele tuitou que não pretende fazer da Câmara uma igreja (aqui e abaixo):

Não pretendo fazer da câmara uma igreja, mas todos saberão como é ter um cristão defendendo os valores do cristianismo na política. https://t.co/CNTVFcKLiw -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 26, 2020

Página do parlamentar não apresenta projeto a respeito. No site da Câmara dos Deputados (aqui), usando a ferramenta de busca com as palavras-chave Bíblia, Constituição e Nikolas Ferreira, não há ocorrência que possa indicar que a afirmação seja verdadeira (aqui).

Não há registro da fala do deputado em sites ou publicações. Utilizando as ferramentas de busca por texto (aqui), o UOL Confere não encontrou nenhuma das partes do texto do suposto post como declaração do deputado.