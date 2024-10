Não é elétrico o carro que pegou fogo e andou sozinho em chamas na Índia

O texto da postagem diz: "Carro elétrico da BYD, supera a morte e volta a vida para se vingar dos humanos".

Por que é falso

Carro é do modelo MG Hector, produzido na Índia e movido a diesel. Segundo comunicado da MG, em seu site na Índia, o modelo que pegou fogo é o MG Hector Diesel (adquirido em 2021), com 145 mil km rodados (aqui, em inglês). Algumas publicações no Brasil informaram, de forma equivocada, que o modelo era elétrico (aqui).

Incidente gerou pânico, mas não houve feridos. Em busca reversa (aqui), o UOL Confere chegou à reportagem sobre o carro que mesmo em chamas deslocou-se e gerou pânico. O fato ocorreu na cidade de Jaipur, na Índia, no sábado (12), como é possível verificar em reportagens locais (aqui e aqui, em inglês). O motorista do carro relatou às autoridades que a fumaça começou a sair do capô do carro, mas ele e os ocupantes conseguiram escapar. No entanto, o carro começou a descer, aparentemente devido a um mau funcionamento no freio de mão. O carro foi totalmente destruído.

Gravação viralizou. No YouTube, no canal da publicação News of Bahrain, é possível ver a gravação completa, na qual o carro só para ao colidir com o guardrail (aqui e abaixo).