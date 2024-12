É falso que Nubank vai deixar o Brasil; banco mudou categoria de ação

O homem repete a pergunta e diz: "Bom, vamos explicar isso melhor. Primeiro, o Nubank é um banco que não deve quebrar não. Tem mais de 100 milhões de clientes e é bastante saudável. O que o Nubank está fazendo é fugindo do desgoverno, ponto. Existe ações do Nubank que são BDRs, você aplica aqui no Brasil para se associar a ele lá em Nova York. Porém, existe BDR 3 que é onde o banco tem que representante legal no Brasil. E elas estão sendo substituídas por BDR 1 onde não é necessário que esteja aberto uma empresa aqui no Brasil. Por esse motivo, o Nubank está fazendo o certo. Fugindo de um governo corrupto e ladrão. Eu faria o mesmo se eu fosse você."

Por que é falso

Nubank não está deixando o Brasil. Em contato por telefone com UOL Confere, o banco afirmou que as operações continuam normalmente no país. "A notícia de que o Nubank vai fechar no Brasil é falsa. O Nubank não vai fechar no Brasil. Essa mudança é apenas uma reestruturação do programa de BDRs", disse o banco em comunicado em 2022 (aqui).

Mudança em programa não significa saída do país. Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados representativos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, conforme a B3, a Bolsa brasileira (aqui). "Quando a ação de uma empresa está em uma Bolsa de valores estrangeira, existe a possibilidade de negociar frações desta ação (BDRs) na B3", explicou o Nubank. Em 2022, o Nubank anunciou (aqui) um plano de reestruturação com a alteração do BDR de nível 3 para nível 1. "Em abril de 2023, atualizamos esse plano e, em junho de 2023, ele foi aprovado pela CVM, órgão regulador do mercado. Isso quer dizer que o Nubank vai fechar no Brasil? Não. O Nubank segue operando no Brasil como sempre", disse o banco. Em novo comunicado (aqui e aqui - em inglês) o banco disse que isso ocorreu por "eficiência de custos".

Entenda a diferença. O BDR Nível 3 é emitido por empresas estrangeiras que possuem registro de companhia aberta no Brasil - ou seja, quando a empresa está registrada na CVM Comissão de Valores Mobiliários). Já o BDR Nível 1 é emitido por empresas estrangeiras sem que seja necessário esse registro. Em outras palavras, a empresa está listada em uma Bolsa estrangeira, mas seus papéis podem ser negociados por aqui também.

