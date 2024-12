Governo Lula quer limitar isenção de IR por doenças graves, e não acabar

O que diz o post

Post traz a foto do presidente Lula sorrindo ao lado de uma bandeira em uma superfície quebrada em pedaços. O texto diz "URGENTE - Governo Lula vai acabar com a isenção de imposto e taxará quem tem Câncer, HIV e Tuberculose!".

Por que é distorcido

Pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil manterão a liberação do pagamento do IR por motivo de saúde. As mudanças fazem parte de uma proposta anunciada pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda), que inclui também a isenção para todo mundo que ganha até R$ 5.000 por mês. Na parte da saúde, a proposta restringe o benefício para pessoas afetadas por doenças graves (aqui), que podem deixar sequelas ou causar a morte do portador. Se as novas regras forem aprovadas, apenas os pacientes com renda superior a R$ 20 mil por mês deixarão de ter o direito a isenção de 100% do IR (aqui, aqui, aqui e abaixo).

Deduções de despesas médicas permanecem e não haverá novas taxações. Os contribuintes continuarão a poder deduzir as despesas médicas, como consultas e tratamentos com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, e planos de saúde médicos e odontológicos (aqui e aqui), entre outros. No anúncio da proposta, Haddad disse que todo mundo pode abater despesa de saúde na sua integralidade. "Se você gastou R$ 1 milhão para fazer um tratamento de saúde, você vai poder deduzir. Esta regra não vai alterar". Além disso, não foi citada criação de taxas para doenças.