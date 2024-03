IR: Tabata e Boulos não votaram contra isenção para quem ganha até R$ 5.000

Não é verdade que os deputados federais Tabata Amaral (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL) tenham votado contra a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A proposta não foi votada na Câmara. Os parlamentares votaram contra um recurso que propunha a votação de 12 emendas.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Uma imagem com as fotos dos deputados federais e pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral e Boulos é compartilhada com os seguintes dizeres: "Vergonha! Tabata e Boulos votam contra a isenção de imposto de renda até 5 mil reais. São esses políticos que vocês querem para São Paulo?"