Moscas não transmitem tuberculose, como diz áudio compartilhado no WhatsApp

Transmissão da doença ocorre pelo ar, de pessoa para pessoa. A médica e infectologista do HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Caroline Deutschendorf, disse ao UOL Confere que não há nenhuma evidência de que o Mycobacterium tuberculosis (bacilo causador da tuberculose) seja transmitido através da mosca ou mosquito. "A tuberculose é transmitida através do ar, após uma pessoa com a tuberculose pulmonar tossir, espirrar, gerando partículas muito pequenas, que chamamos de aerossóis, que contêm o bacilo. Ao respirar esse ar com a micobactéria, a pessoa pode se infectar. Principalmente em ambientes mal ventilados", afirma.

Autor do áudio não trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte. Em nota ao UOL Confere, a administração municipal reforçou ainda que "a propagação de informações inverídicas pode causar alardes desnecessários à população, prejudicando a atuação do poder público".

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news