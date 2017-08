Comandante faz teste e põe todos os homens da Rota de uma vez nas ruas de SP

Do UOL, em São Paulo

Luís Adorno/UOL Comandante Mello Araújo afirma que operação nunca foi feita antes no batalhão

O novo comandante da Rota, a tropa de elite da PM (Polícia Militar) de São Paulo, o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, colocou os cerca de 700 homens do batalhão, incluindo ele mesmo, nas ruas da capital às 10h desta quarta-feira (23) para combater a criminalidade.

Ao UOL, o comandante informou que a ação é contra o crime de uma forma geral. "Vamos colocar nossos homens em todas as regiões de São Paulo: zonas sul, leste, oeste e norte", disse. Segundo Mello Araújo, a ideia é que os criminosos temam a presença da polícia.

"Esta é a primeira vez na história da Rota que fazemos isso. Quero sentir como a criminalidade vai perceber a situação. Caso seja uma operação bem-sucedida, deve ocorrer mais vezes", afirmou à reportagem. "O criminoso teme a Rota. E tem de continuar temendo", complementou.

Para o comandante, é importante a presença da polícia na rua, de forma incisiva, "para que São Paulo não vire o Rio de Janeiro, com traficante recebendo a população e a polícia com metralhadora".

A ação, segundo Mello Araújo, foi idealizada por ele, sem conversa com o governador Geraldo Alckmin (PSDB) ou o secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho. "As ações e determinações são independentes", afirmou. Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) não se manifestou sobre a operação até a publicação desta reportagem.

Sete presos em uma hora

Até por volta das 11h, uma hora depois do início da ação, denominada pelo comandante de "Operação Tolerância Zero", pelo menos sete pessoas foram presas, sendo seis na zona sul e uma na zona leste da cidade, de acordo com o primeiro balanço divulgado pela Rota.

O batalhão informou que, entre os sete detidos, estão um procurado pela Justiça, localizado com nove pacotes de cocaína no Jardim Vaz de Lima, e uma mulher na região do Jardim dos Ipês.