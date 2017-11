Polícia encontra caixa com R$ 850 mil em dinheiro dentro de carro na Dutra

Do UOL, no Rio

Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encontrou cerca R$ 850 mil no porta-malas de um carro na rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (1º) à noite. O dinheiro, em notas de R$ 100 e R$ 50, estava sendo carregado em uma caixa de papelão.

De acordo com a PRF, o motorista, de 42 anos, estava acompanhado de um homem, de 26, que se apresentou como policial militar de São Paulo. Os nomes dos dois não foram divulgados.

O passageiro do carro, que seria o PM, disse que havia R$ 200 mil e que o dinheiro serviria para resolver uma transação comercial no porto de Itaguaí. Ele disse ainda que estava fazendo a escolta do dinheiro para um chinês.

Divulgação/PRF

Durante a contagem das cédulas, os policiais constataram que havia mais de R$ 850 mil. A dupla e o dinheiro foram encaminhados para a 99ª DP (Itatiaia).

A PRF informou que um advogado compareceu na delegacia como representante de uma empresa importadora e apresentou uma nota fiscal no valor de R$ 855 mil. No entanto, o dinheiro foi apreendido para comprovação da origem.

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo foi informada sobre o caso. A ação da PRF faz parte da operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais.