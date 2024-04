Reencarnação de Jesus, Da Vinci: quem é 'falso profeta' acusado de estupro

Costa iniciou sua trajetória como líder espiritual em 1984, fundando a OCIDEMNTE (Organização Científica de Estudos Materiais, Naturais e Espirituais). O perfil da organização ainda existe no Instagram e a última publicação foi feita em 2023.

Os seguidores de Costa precisavam passar por rituais de iniciação, sempre realizados em locais paradisíacos. Nesses rituais, passavam fome, frio e sede, e eram submetidos a exercícios de resistência física e psicológica.

Costa dizia ser a reencarnação de Jesus e, ao mesmo tempo, do profeta Maomé e do pintor Leonardo Da Vinci. Seus seguidores ainda o defendem das acusações, citando a pureza de suas intenções. Porém, mulheres ouvidas pelo programa Linha Direta, da TV Globo, expressam o contrário.

A pedagoga Tatiana Badaró contou que, aos 16 anos, começou a namorar um rapaz que seguia os preceitos do Imutabilismo, como é chamada a seita criada por Costa. Após engravidar, foi chamada pelo "mestre", que lhe disse que o namorado só assumiria a criança se ela passasse a fazer parte da seita.

Já fazendo parte do grupo, Tatiana teve que passar a seguir os "códigos de conduta" da seita permitindo, entre outras coisas, que o então namorado rasgasse todas as suas roupas para, depois, determinar as que seriam usadas por ela.

Cura gay

Outra participante da seita, não identificada pelo Linha Direta, afirmou que Costa começou a pedir fotografias a ela. Ele dizia que iria fazer uma "leitura" dela, para que pudesse encontrar caminhos e se "libertar".