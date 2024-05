Hospital de cidade do Rio Grande do Sul é inundado pelas chuvas; veja vídeo

O hospital de Três Coroas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi interditado na quinta-feira, 2, devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana.

Pacientes devem ser transferidos para uma cidade vizinha, que também sofre com as chuvas.

Imagens gravadas em vídeo mostram áreas da Fundação Hospitalar Dr. Oswaldo Diesel tomadas pela água. Funcionários tentam caminhar com a água batendo no joelho. Em uma das salas, as cadeiras estão praticamente submersas.

A inundação acontece em boa parte da cidade. "Não consegui fazer um levantamento total da situação ainda, porque a gente está salvando vidas. Estamos tirando pessoas de cima dos telhados", disse o prefeito Alcindo de Azevedo (PSDB), ao site GZH.

Desde o início da semana, pelo menos 134 cidades gaúchas foram atingidas por fortes temporais. O governador Eduardo Leite (PSDB) decretou estado de calamidade pública. Até o início da tarde desta quinta, a Defesa Civil já havia confirmado 13 mortos e pelo menos 21 desaparecidos.