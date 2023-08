Homem que atropelou casal que se beijava em calçada é solto em SP

O veículo para após o atropelamento e um frentista do posto de gasolina tenta retirar o motorista do automóvel. É possível ver nas imagens que o cachorro do casal não foi atropelado.

O condutor foi preso em flagrante, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) ao UOL. Ao atenderem a ocorrência, policiais militares verificaram que o motorista estava dentro do carro.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, disse aos agentes que não se lembrava do que havia ocorrido. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou positivo para dosagem alcoólica.

Homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

O homem atropelado tinha 31 anos e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal do M'Boi Mirim, na zona sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já a mulher, de 26 anos, foi levada ao Hospital Municipal de Campo Limpo. Os nomes das vítimas também não foram informados.