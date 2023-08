Rio: Vereador diz que teve casa atacada a tiros à luz do dia; assista

O vereador Marcelo Diniz (Solidariedade), do Rio de Janeiro, diz que sua casa foi atacada a tiros na tarde de ontem (25) na comunidade da Muzema, zona oeste da cidade.

O que aconteceu

O vereador compartilhou em redes sociais as filmagens de câmeras de segurança. Nas imagens, as pessoas no imóvel se arrastam pelo chão enquanto as paredes são alvejadas por tiros de fuzil. Além de Diniz, moram na casa seu irmão e os pais, donos de uma venda no térreo.