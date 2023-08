Vídeo: Homem arremessa cadeiras e causa destruição em UPA de Franca (SP)

Um segurança tenta intervir, mas ele continua a quebrar os equipamentos.

O homem tinha ido visitar uma mulher internada, mas teve a entrada negada porque a paciente já estava com um acompanhante, segundo informações da EPTV.

Ele estaria acompanhado de um grupo que também agrediu funcionários, chegando a dar mordidas em uma enfermeira, de acordo com o boletim de ocorrência divulgado pela EPTV. As imagens divulgadas nas redes sociais não mostraram as outras agressões narradas no BO.

Ao UOL, a Prefeitura de Franca informou que um boletim de ocorrência foi registrado e que os servidores agredidos foram acolhidos.

A reportagem buscou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber se alguém foi detido, mas não recebeu posicionamento sobre o assunto até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.