BA: briga de facções motivou chacina com tiros e casa queimada, diz polícia

Uma disputa por poder entre facções rivais motivou a chacina que deixou nove pessoas mortas na madrugada de ontem (28) em Mata de São João (BA), região metropolitana de Salvador, segundo fontes ligadas à investigação. Os criminosos invadiram dois imóveis para matar as vítimas a tiros, ateando fogo em uma das casas. Entre os mortos, há 3 crianças, 4 mulheres e 2 homens.

O que aconteceu

A ordem para matar teria partido de um líderes da facção criminosa Bonde do Maluco, que está atrás das grades. De acordo com membros das forças de segurança, a facção rival Tropa se expandiu em Mata de São João após a captura do chefe do tráfico local, em 2022. O alvo seria um dos homens assassinados, que teria envolvimento com a venda de drogas na região.