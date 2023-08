RJ: Diretora de creche dança funk 'Toma Rajadão' com crianças e é afastada

Em um vídeo que se espalhou nas redes na segunda-feira, uma dançarina com uma máscara de cavalo dança ao som de uma música com teor sexual em uma escola municipal, que virou alvo de sindicância da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Com o nome "Suave na educação", as exibições do grupo ocorreram nas unidades Ciep Luiz Carlos Prestes, Ciep Gustavo Capanema, Escola Municipal Marechal Estevão Leite de Carvalho e Escola Municipal Rivadavia Correia.

O grupo ganhou edital de R$ 50 mil da Secretaria de Cultura do Rio em 2022 para as apresentações, que incluíam na agenda quatro escolas municipais.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes chegou a afirmar que o vídeo foi um "absurdo" e disse que endureceria as regras de apresentações nas escolas do município.

E, nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que "não tolera o uso de qualquer música ou apresentação com conotação sexual para crianças em creches e escolas municipais do Rio". E que, por esse motivo, a diretora da unidade foi afastada do cargo e uma sindicância foi aberta para apurar o caso.