'Cavalo tarado': Grupo ganhou edital de R$ 50 mil da Cultura do Rio

Com o nome "Suave na educação", as apresentações do grupo ocorreram em pelo menos quatro instituições de ensino do município: Ciep Luiz Carlos Prestes, Ciep Gustavo Capanema, Escola Municipal Marechal Estevão Leite de Carvalho e Escola Municipal Rivadavia Correia.

A apresentação no Ciep Luiz Carlos Prestes foi filmada, divulgada nas redes sociais e gerou polêmica. A SME (Secretaria Municipal de Educação) do Rio abriu sindicância para investigar o caso, e os diretores de todas as instituições em que ocorreram as apresentações do Suave foram afastados até a conclusão da investigação.

O edital do Foca de 2022 contemplou 201 projetos culturais para o município. Entre eles, está o Suave, que venceu edital com verba de R$ 50 mil. Foram ofertados outros valores entre R$ 100 mil a R$ 250 mil, repassados para outros grupos, com projetos nas áreas de música, dança, artes visuais e literatura.

O UOL tenta contato com a companhia Suave, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

Entenda o caso

O vídeo da apresentação do grupo Cia Suave, realizada com alunos do CIEP Luiz Carlos Prestes, foi publicado nas redes sociais.