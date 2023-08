'Cavalo Tarado': Sindicato critica Paes por responsabilizar só diretores

O UOL procurou a Prefeitura do Rio e a Secretaria Municipal de Educação e não teve retorno. Também tenta contato com Alice Rippol, sem sucesso. Em caso de resposta, este texto será atualizado.

Em parte da apresentação, mulher vestida de cavalo chega a pegar mochila de aluna Imagem: Reprodução de vídeo

Entenda o caso

O vídeo da apresentação da Cia Suave, realizada com alunos do CIEP Luiz Carlos Prestes, foi publicado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver uma dançarina com máscara de cavalo interagindo com as crianças ao som de "Cavalo Tarado".

As crianças dançam com o grupo e a pessoa com máscara de cavalo chega a brincar com a mochila de uma das alunas.

O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para afirmar que o vídeo foi "absurdo" e disse que endureceria as regras de apresentações nas escolas do município.