Trabalhador morre durante montagem de estrutura para desfile de 7/9

Os atendimentos:

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou ao UOL que Genes foi atendido no local do acidente e levado ao Hospital de Base com traumatismo cranioencefálico, ferimento do lado esquerdo do tórax e baixos sinais vitais. A vítima estava em estado grave, inconsciente e instável durante o socorro, segundo a corporação. Ele morreu.

Jardelmo, 35, também foi atendido em estado grave e levado à unidade de saúde pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Enquanto Jessé foi socorrido com uma fratura exposta na perna direita e com escoriações pelo corpo. Estava consciente e estável.

Maxwell, 30, apresentou um ferimento na perna direita e dor no quadril, mas estava consciente e orientado.

A reportagem tenta contato com o Hospital de Base para saber o estado de saúde dos feridos.