PM é internado em estado grave após passar mal em curso dos bombeiros do DF

Ele rastejava em uma manilha com água, vendado nos olhos, quando passou mal e ficou desacordado.

O policial foi retirado da água quando já estava sem pulso e foi reanimado por equipes de segurança, tendo sinais vitais reestabelecidos.

Ele foi levado para o Hospital de Base de Brasília e continuava internado na manhã de hoje.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que as "medidas administrativas cabíveis" foram tomadas e desejou a recuperação do militar.