Dupla explode porta e caixas eletrônicos de agência do Sicredi no Paraná

Para facilitar a invasão, eles acendem um explosivo próximo à porta, o que possibilita que a dupla entre no local. Eles acessam a agência e deixam a moto estacionada em frente.

Quase quatro minutos após a explosão, os dois suspeitos saem do imóvel com uma mala e fogem.

Um inquérito foi aberto para apurar o crime, disse a Polícia Civil do Paraná. Uma equipe esteve no local e as investigações buscam identificar os bandidos. Dinheiro foi levado, mas ainda não há uma quantia contabilizada, informou a corporação.

O UOL não obteve retorno do Sicredi até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.