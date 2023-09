Justiça solta influenciadora acusada de tortura com maçarico em São Paulo

Por maioria de votos, incluindo do relator que analisou o pedido da defesa de Vitória, os desembargadores decidiram revogar a prisão preventiva da influenciadora, que estava detida desde o fim de julho.

O relator do caso, Pinheiro Franco, levou em consideração que Vitória é ré primária e que a quantidade de drogas apreendida com ela e o namorado, Gabriel Duarte de Meneses, "não foi elevada". "É razoável, excepcionalmente, que ela responda ao processo em liberdade, não estando clara, no momento, a necessidade da custódia", escreveu Franco no voto, obtido pelo UOL.

Apesar da decisão, a justiça fixou medidas cautelares que devem ser cumpridas por Vitória, sob pena de consequências em caso de descumprimento. Entre as medidas estão comparecimento da influenciadora em juízo a cada 30 dias, proibição de sair da cidade de São Paulo sem autorização judicial, e recolhimento domiciliar no período das 21h às 6h, incluindo os dias de feriado.

A reportagem tenta contato com a defesa de Vitória. A nota será atualizada tão logo haja manifestação.

Relembre o caso:

A influencer, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, foi presa em julho no seu apartamento na zona sul de São Paulo com o namorado, o modelo Gabriel Duarte Meneses, acusada de participar da tortura de um homem com um maçarico e mantê-lo em cárcere privado por 30 horas para obter seus dados bancários. Um terceiro envolvido no crime já foi identificado, mas ainda havia sido localizado pela polícia até o fim de julho.