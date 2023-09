Prefeito cai após mergulhar sobre plateia no CE e diz que se empolgou; veja

Nas imagens, é possível ver Jucá dançando no palco até que ele se aproxima da borda e faz um aviso com as mãos, jogando-se em seguida. Porém, a plateia, desavisada, não reage à atitude do prefeito.

Em entrevista ao UOL, Jucá afirmou que estava muito feliz com a comemoração, emocionado com as cerca de 15 mil pessoas que, segundo ele, compareceram ao centro da cidade, para acompanhar a festa.

Eu me empolguei. Quando ouvi aquela multidão gritando: 'Mauricião, Mauricião', eu não pensei duas vezes e me aproximei da borda do palco, avisando que ia pular e pulei. As imagens não mostram, mas as pessoas me seguraram antes que eu batesse no chão.

Antônio Maurício Pereira Jucá, prefeito de Senador Pompeu (CE)

Jucá, que está no segundo mandato como prefeito da cidade, escapou ileso da façanha frustrada e afirma que, além de não ter se machucado, nenhuma das pessoas sobre as quais ele se lançou ficou ferida.

"Sou conhecido por ser muito popular, uma pessoa muito espontânea. Então na hora da empolgação, não avaliei os riscos e me deixei levar pela emoção", declarou.