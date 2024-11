Fuvest divulga notas de corte da 1ª fase do vestibular 2025; veja cursos mais concorridos

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), responsável pelo vestibular da USP (Universidade de São Paulo), divulgou as notas de cortes de todos os cursos disponíveis em 2025.

O curso de Medicina teve a maior nota de corte em ampla concorrência, com 79 pontos, seguido por Engenharia Aeronáutica, com 73 pontos, e Relações Internacionais e Psicologia (São Paulo), ambas com 66 pontos.

A primeira fase do vestibular ocorreu em 17 de novembro. A lista de aprovados para a segunda fase e os locais de prova serão divulgados no dia 2 de dezembro, a partir das 12h. As provas da segunda fase ocorrem nos dias 15 e 16 de dezembro.