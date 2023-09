Justiça concede indenização a homem que achou plástico em bolacha recheada

Em seu voto, o relator do caso afirmou que o valor da indenização atende ao princípio da razoabilidade: "Tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o quantum indenizatório no importe de R$ 3.000,00".

O processo foi iniciado em 2018, mas o resultado foi anunciado hoje pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 2020, a indenização foi negada e Gilberto recorreu.

