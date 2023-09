Ovelha pendurada, água até o teto: os estragos causados pelas chuvas no RS

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul causaram grades estragos em pelo menos 50 cidades na região. Por causa de uma das maiores enchentes da história da Bacia do Taquari, cidades como Muçum e Arroio do Meio ficaram alagadas, deixando um rastro de destruição.

Imagens dos locais mostram pessoas e pets ilhados, vítimas da cheia sendo resgatadas por bombeiros e corpos encontrados no rio e sendo colocados em caminhões refrigerados.

De acordo com a Brigada Militar e a Defesa Civil Estadual, as chuvas das últimas 72 horas são resultados de um ciclone extratropical, que afetou mais de 52 mil pessoas e dezenas de mortos.