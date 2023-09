'Não sobrou nem a casa, tem corpos no rio': relatam moradores do RS

A cidade foi destruída. Acabaram com Arroio. Eu perdi praticamente tudo, mas ainda consegui escapar e ajudei a salvar outras pessoas que estavam ilhadas. Hoje, eu caminho em meio aos destroços e por ruas ainda alagadas. Eu nunca passei por isso aqui, nunca aconteceu isso. É uma tragédia que não tem explicação. Encontraram corpos no meio do rio cheios de lama. Tem muito lixo pela cidade toda. Acabou tudo, misericórdia. Darci Hergessel, corretor de imóveis.

A preocupação agora é com os alertas de mais chuva e ventos fortes carregados de raios que podem atingir as áreas já castigadas. "A gente não sabe o que está por vir. Vivemos com medo, sem saber o que vai acontecer nas próximas horas. Tá muito difícil olhar isso tudo", desabafou o corretor de imóveis.

Até o momento, a tragédia afetou mais de 52 mil pessoas, segundo a Brigada Militar e a Defesa Civil Estadual Imagem: Arquivo Pessoal

Idosa resgatada de barco

A comunicação nessas regiões afetadas pelas chuvas é outro desafio entre as famílias. Magda Lazzaretti, aposentada, recebeu notícias de que sua mãe, de 85 anos, foi resgatada com ajuda de alguns moradores pela sacada do segundo andar da residência, na cidade de Muçum.