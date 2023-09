'Em cinco minutos perdemos o que construímos', diz vítima de enchente no RS

"Foi tudo muito rápido, perdemos tudo. Tenho nove filhos e cinco netos, é assustador", salienta Simone, que é mãe solo. "As outras cheias foram mais devagar, desta vez foi muito rápido. Primeira vez que deixo tudo para trás. Agora, não sei como será. Vou seguir em Lajeado, mas procurar um lugar mais alto."

A água começou a subir no começo da madrugada de terça-feira (5). "Tinha muita gente pedindo socorro. Não consegui carro para levar nada, caminhões eram poucos e chegou um momento em que foi necessário sair", conta a auxiliar de cozinha.

Uma das filhas, moradora do bairro Hidráulica, também atingido pela cheia, conseguiu resgatar a mãe. "Quando eu saí estava com a água acima do joelho, só consegui carregar meus filhos, roupa, colchão, coberta e documentos, o resto deixamos para trás. Não sei como vai ser".

A comunicação com o Vale do Taquari está sendo reestabelecida aos poucos. Lajeado, Muçum e Roca Sales estão entre os municípios mais afetados. O governo do Rio Grande do Sul confirmou até ontem 36 mortes em decorrência da catástrofe.

"Eles estão sem luz, sem casa e sem acesso à internet. O relato é assustador, a água subiu em questão de minutos e com muita violência". Carolina de Oliveira, 38 anos, possui familiares que moram em Muçum. Residindo em Porto Alegre, a auxiliar de escritório não conseguiu contato com os parentes até as primeiras horas da manhã de ontem. Ela conta que o município precisará ser reconstruído.