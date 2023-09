Sul chega a 28 mortes após ciclone; 27 vítimas são no RS e 1 em SC

Já falei com ministros, com o ministro Waldez Góes, da Integração, o ministro Múcio, da Defesa, o ministro Pimenta, que é um ministro gaúcho no Governo Federal, para ter todo o apoio do Governo Federal.

Governador Eduardo Leite

Mortes

Além dos óbitos registrados no Rio Grande do Sul, o ciclone também deixou um morto em Santa Catarina, no município de Jupiá, após uma árvore atingir um carro durante a ventania.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi acionado para atender uma ocorrência e, ao chegar no local, se deparou com a árvore sobre a via e o carro, com o motorista já morto, disse a corporação. Ele estava sozinho dentro do carro no momento do acidente, informou a corporação.

A Polícia Científica foi até o local e teve de cortar a árvore para tirar o corpo do rapaz de dentro do veículo. Após isso, ele foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).

As outras quatro mortes do Rio Grande do Sul foram registradas entre a noite do domingo e a manhã de segunda-feira (4): a de um homem eletrocutado em Passo Fundo; um homem de 41 anos preso em um carro levado por uma correnteza em Monte Castelhano e de um casal, um homem de 50 anos e uma mulher de 44 anos, que estavam em um carro que caiu em um rio em Ibiraiaras.