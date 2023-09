RS mantém 41 mortes e 46 desaparecidos por ciclone

O Rio Grande do Sul registrou 41 mortes em decorrência de um ciclone extratropical que passou pela região. Segundo o boletim da Defesa Civil do estado, divulgado no final da tarde desta sexta-feira (8), há 46 desaparecidos. Na terça-feira (5), uma morte também foi registrada em Santa Catarina.

O que aconteceu

O órgão do Rio Grande do Sul informou que o número de desaparecidos é de 46 pessoas, após as tempestades que atingiram o estado. A Defesa Civil contabilizou 21 novos desaparecidos na cidade de Muçum, subindo de nove para 30. Os demais casos de desaparecidos foram registrados em Arroio do Meio e em Lajeado, sendo oito em cada município.