Ciclone no RS: Eduardo Leite decreta estado de calamidade pública

Hoje, o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes afirmou que não há limite de recursos para auxiliar as vítimas do ciclone. O governo federal enviou uma comitiva para o estado na manhã de hoje, composta também pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Góes afirmou que pediu mais aeronaves federais ao ministro da Defesa José Múcio para ajudar nos resgates da região.

Sabemos que é desafiador. Não faltarão recursos, tanto humano, material, financeiro e orçamentário.

Ministro Waldez Góes, em entrevista à GloboNews

Mortes

Com duas novas mortes confirmadas no município de Roca Sales, uma em Lajeado e outra em Estrela, o número total de vítimas do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul passou para 31, informou o governo do Estado. Ontem, uma morte também foi registrada em Santa Catarina.