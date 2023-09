Ciclone no RS: Auxílio por desabrigados começará a ser pago na segunda

Valor pode chegar a R$ 800. A segunda parcela só será paga depois que o governo federal fizer um balanço para verificar se novas pessoas também precisarão ser incluídas no benefício.

O auxílio será o equivalente a R$ 800 para cada pessoa desabrigada no estado. O dinheiro será repassado aos municípios, que farão a gestão das despesas com alimentação, higiene e atendimento das vítimas. O governo estima que existam 5.000 pessoas desabrigadas no estado devido às chuvas.

"O repasse é para o município, para que o município possa cuidar das despesas", explicou Dias em coletiva na tarde de hoje. Segundo o ministro, a pasta deve investir cerca de R$ 56 milhões no auxílio e no programa de distribuição de alimentos.

O governo federal ainda disponibilizará, a partir de amanhã, 20 mil cestas de alimentos e 15.000 kits de medicamentos para as cidades mais atingidas.

BPC e Bolsa Família

Houve mudanças nos benefícios. Haverá antecipação do pagamento do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e o calendário do Bolsa Família deixará de ser escalonado, permitindo os saques no 1º dia de pagamentos.