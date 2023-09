Sul tem 40 mortes após passagem de ciclone; RS concentra 39 vítimas

Mais cinco mortes foram registradas pelo governo do estado na mesma noite. Os óbitos foram em Cruzeiro do Sul, Roca Sales, Estrela e Lajeado, segundo boletim da Defesa Civil.

Outras dez mortes tinham sido informadas até na tarde da quarta (6). Oito no município de Roca Sales, uma em Lajeado e outra em Estrela, segundo informações do governo.

Na noite da terça-feira (5), 15 corpos foram encontrados durante vistoria do Corpo de Bombeiros. Bombeiros procuravam por pessoas dadas como desaparecidas em residências de Muçum (RS), também no Vale do Taquari. Os corpos estavam em diferentes residências, na mesma localidade da cidade.

Outras seis mortes já tinham sido confirmadas entre a noite do domingo e a manhã da terça-feira no estado. Entre elas, a de uma idosa que caiu junto a um policial no rio enquanto era resgatada. O policial continua internado em estado grave.

Além dos óbitos registrados no Rio Grande do Sul, o ciclone também deixou um morto em Santa Catarina, no município de Jupiá, após uma árvore atingir um carro durante a ventania na segunda-feira (4).

As outras vítimas são um homem eletrocutado em Passo Fundo; um homem de 41 anos preso em um carro levado por uma correnteza em Mato Castelhano e um casal, um homem de 50 anos e uma mulher de 44 anos, que estavam em um carro que caiu em um rio em Ibiraiaras.