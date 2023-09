'Fazendeiro do Amor': suspeito de golpes milionários é preso no PR

O suspeito de aplicar golpes em namoradas estava morando com uma mulher da cidade paranaense e dizia ser um pecuarista de Mato Grosso do Sul. A Guarda Municipal foi acionada por uma amiga da nova companheira de Teodoro.

O homem tinha um mandado de prisão em aberto por estelionato. No momento da prisão, segundo a Guarda Municipal, Teodoro não apresentou resistência. A estimativa é que ele tenha lucrado mais de R$ 2 milhões com os crimes.

Teodoro foi preso em Rondônia no ano passado, onde ficou preso em regime fechado por 10 meses. Depois, passou para o semiaberto, usando tornozeleira eletrônica, e deveria se apresentar em Campo Grande. No entanto, ele rompeu o equipamento e não se apresentou à Justiça, conforme explicou a Guarda Municipal de São José dos Pinhais.

O suspeito foi encaminhado para delegacia da Polícia Civil do Paraná e será transferido para Mato Grosso do Sul, informou a corporação.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de MS para saber se há previsão da chegada dele no estado e tenta encontrar a defesa do suspeito. O texto será atualizado assim que houver resposta.

Suspeito convencia vítimas a venderem bens

Segundo as investigações, ele se apresentava como fazendeiro para as vítimas, mantendo relações amorosas com elas enquanto as convencia a vender imóveis e depois transferir o dinheiro do negócio para contas dele.