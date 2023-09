Irmã de vítima de queda de avião lamenta acidente: 'Não posso acreditar'

Sara Rabelo, irmã de uma das 14 vítimas do acidente, afirmou por meio de uma publicação nas redes sociais que o passeio que Guilherme faria foi "a pior viagem" da vida dela. "Meu Deus, mano, pior viagem da minha vida! Não posso acreditar. Senhor me dá força", disse ela.

Ela também lamentou a morte do irmão no acidente: "Você partiu repentinamente. Não posso acreditar", escreveu em uma foto com o irmão. De acordo com as passagens, o trajeto teria como origem o estado de Goiás com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e de Guarulhos, na capital paulista, para Manaus, no Amazonas.

Guilherme chegou a publicar em seu perfil nas redes sociais uma foto do momento do embarque para uma viagem ao município de Barcelos em agosto de 2021.

As informações iniciais são de que todos os passageiros eram pescadores esportivos. Eles viajaram à cidade amazonense para praticar o esporte.

Queda do avião

"Avião não teve pista suficiente para frear". O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, afirmou que os relatos preliminares dão conta de que o avião já tocou o solo na metade da pista e não teve espaço o suficiente para pousar.