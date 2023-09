Médico que morreu em queda de avião era pioneiro dos transplantes no DF

Apesar de estar aposentado do hospital, exercia o ofício em consultório particular. Segundo o jornal Correio Braziliense, Roland desenvolveu uma nova técnica para cirurgia no pâncreas batizada com seu sobrenome e apresentada no Congresso Europeu da Sociedade Internacional de Cirurgia Hepato-Pancreatobiliar, em Heidelberg, na Alemanha.

Em sua rede social, parentes, amigos e colegas expressaram sentimentos.

O jornalista Ricardo Noblat lamentou a morte do médico.

O que você faz quando acaba de saber que seu médico morreu? O cirurgião-geral Roland Montenegro Costa, com quem falei há quatro dias, que salvou a vida da minha cunhada e que atendia a um monte de gente minha amiga, era um dos passageiros do avião que caiu no Amazonas. Cirurgião? pic.twitter.com/jyG1aeYqTj -- Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) September 17, 2023

Uma usuária descreveu Roland como uma pessoa sensível, carismática e amorosa.