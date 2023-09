Homem é preso por suspeita de matar esposa e filho no litoral de SP

O suspeito do crime foi encontrado com ferimentos causados por armas brancas do lado de fora da residência.

Dentro da casa, os corpos de Mariana Ramires do Nascimento e do filho, Giordano, foram encontrados com ferimentos na região do pescoço.

O suspeito, identificado como Anderson Paro Soares Monteiro, foi socorrido pelo Samu por causa dos ferimentos e encaminhado ao 2º DP de São Sebastião em seguida.

O caso é investigado como homicídio, e a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva. O UOL buscou a Defensoria Pública, que faz a defesa do homem, e aguarda um posicionamento sobre o assunto.