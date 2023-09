Fernando de Noronha terá exercício simulado com queda de avião no mar

Um exercício que vai simular uma queda de avião no mar e salvamento aquático será realizado em Fernando de Noronha nesta quarta-feira (20). O anúncio do exercício foi feito pela administração da Ilha para evitar pânico entre os moradores e os turistas.

O que aconteceu:

Conhecido como Exercício Simulado de Emergência em Aeródromo (Esea), a atividade que simula um acidente aéreo vai acontecer das 6h30 às 7h30, na Praia do Sancho, no Porto de Santo Antônio e no Aeroporto Carlos Wilson.